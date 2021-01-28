Игрок "Урала" сравнил Погребняка с Ибрагимовичем
Форвард "Урала" Андрей Панюков рассказал, чем его партнёр по команде Павел Погребняк похож на Златана Ибрагимовича.
"Паша - очень опытный игрок, с такой прекрасной карьерой. В 37 лет он в полном порядке. Местный Ибрагимович. Отлично бегает, держит все нагрузки. С такой экологией до 30 бы добегать, а он пашет вместе со всеми", - сказал Панюков.
В текущем сезоне 37-летний Погребняк провёл за "Урал" 9 игр и забил 1 мяч.
39-летний Ибрагимович в нынешней кампании отличился 14 голами и 2 ассистами в 15 матчах в составе "Милана".
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