Игрок "Валенсии" со злости разбил табло для замен

Полузащитник "Валенсии" Даниэль Парехо был взбешен своим удалением в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" (1:2).

Уйдя с поля футболист со злости ногой разбил табло для замен.

Напомним, что в этой встрече хавбек получил красную карточку на 86-й минуте.

В нынешнем сезоне 29-летний Парехо провел за "Валенсию" 39 матчей во всех турнирах, забил 8 голов (7 с пенальти) и отдал 9 результативных передач.

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