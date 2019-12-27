Игрок "Вест Хэма" разбил свой Lamborghini в костюме снеговика

1 Теги вест хэм юнайтедмичейл антонио

Игрок "Вест Хэма" разбил свой Lamborghini в костюме снеговика

Форвард лондонского "Вест Хэма" Мичейл Антонио стал участником очень странного дорожно-транспортного происшествия.

Футболист разбил свой автомобиль Lamborghini Huracan в результате столкновения с ограждением возле собственного дома.

При этом игрок "молотобойцев" был одет в костюм снеговика.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‪Michail AnSnownio Man! Merry Christmas everyone ⛄️ ‬

Публикация от Michail Antonio (@antonio_michail)

В текущем сезоне 29-летний Антонио сыграл за "Вест Хэм" 9 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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