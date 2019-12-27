Игрок "Вест Хэма" разбил свой Lamborghini в костюме снеговика
Форвард лондонского "Вест Хэма" Мичейл Антонио стал участником очень странного дорожно-транспортного происшествия.
Футболист разбил свой автомобиль Lamborghini Huracan в результате столкновения с ограждением возле собственного дома.
При этом игрок "молотобойцев" был одет в костюм снеговика.
В текущем сезоне 29-летний Антонио сыграл за "Вест Хэм" 9 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Не пропустите: "Вест Хэм" теряет Ярмоленко. | http://soccernews.ru
главное
-
"Рубин" купит за 7 миллионов евро нападающего "Краснодара" Игнатьева
-
"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето 2020 года
-
"Лестер" с треском провалил главный матч Boxing Day: "Ливерпуль" без пяти минут чемпион Англии
-
Егоров подтвердил свой уход с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС
-
Опубликована символическая сборная десятилетия РПЛ. В ней игроки только двух команд
Лента новостей
-
Названы команды РПЛ, наиболее пострадавшие от судейских ошибок в первой части сезона
-
2
Гвардиола назвал самый важный момент в истории "Манчестер Сити"
-
"Реал" заинтересовался 17-летним бразильцем
-
ПСЖ озвучил "Ювентусу" условия обмена Джана на Паредеса
-
7
Роналду провёл совместную тренировку с теннисистом Джоковичем
-
1
Игрок "Вест Хэма" разбил свой Lamborghini в костюме снеговика
-
1
"Рубин" купит за 7 миллионов евро нападающего "Краснодара" Игнатьева
-
Гендиректор "Зенита" Медведев прокомментировал отставку Егорова
-
"Герта" хочет подписать троих топ-игроков
-
2
"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето 2020 года
-
"Ливерпуль" досрочно вернул своего игрока из аренды в "Штутгарте"
-
2
"Лестер" с треском провалил главный матч Boxing Day: "Ливерпуль" без пяти минут чемпион Англии
-
Форвард "Краснодара" Сулейманов ответил на вопрос о возможном переходе в "Зенит"
-
"Эспаньол" назначил нового главного тренера
-
Егоров подтвердил свой уход с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС
-
"Интер" согласовал с Видалем условия личного контракта
-
СМИ: Егоров покинет пост главы департамента судейства и инспектирования РФС
-
Влашич не верит в чемпионство ЦСКА в этом сезоне
-
"Челси" нацелился на перспективного нигерийца
-
"Барселона" решила не покупать новых футболистов в январе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|19
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|19
|32
|5
|Тоттенхэм
|19
|29
|6
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|7
|Манчестер Юнайтед
|19
|28
|8
|Вулверхэмптон
|18
|27
|9
|Кристал Пэлас
|19
|26
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|25
|11
|Арсенал Лондон
|19
|24
|12
|Бернли
|19
|24
|13
|Эвертон
|19
|22
|14
|Саутгемптон
|19
|21
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|19
|20
|16
|Борнмут
|19
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|19
|18
|Астон Вилла
|19
|18
|19
|Уотфорд
|19
|13
|20
|Норвич Сити
|19
|12