Игрок "Витебска" утонул в озере

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Игрок "Витебска" утонул в озереФото: инстаграм "Витебска"/Автор неизвестен

Как сообщает by.tribuna.com, форвард белорусского клуба "Витебск" Кельвин Оденигбо утонул в озере Белое возле деревни Новоселки Витебского района.

20-летний футболист провел четыре матча в высшей лиге в этом сезоне, сделал одну голевую передачу. Нигерийский форвард перешел в "Витебск" в нынешнем году на правах аренды из команды второго дивизиона чемпионата Нигерии NAF Rockets.

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