Игрок "Витесса" показал арбитру желтую карточку

Теги витесственте

Игрок "Витесса" показал арбитру желтую карточку

Игрок "Витесса" Навароне Фор в шутку показал судье желтую карточку в матче с "Твенте".

На 61-й минуте матча рефери оказался на пути одного из игроков "Витесса", что привело к их столкновению. После Фор достал из кармана арбитра желтую карточку и в шутку наказал его за блокировку.

Отметим, что игра завершилась разгромной победой "Витесса" (6:0).

Смотрите также: Шедевральный гол из чемпионата Австралии. | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 32 81
2 Аякс 33 76
3 АЗ 33 68
4 Фейеноорд 33 63
5 Утрехт 33 51
6 Витесс 33 48
7 Херенвен 33 46
8 Зволле 32 44
9 АДО Ден Хааг 32 43
10 Эксельсиор 33 40
11 Хераклес 33 39
12 Гронинген 33 37
13 ВВВ Венло 32 34
14 Виллем II 32 33
15 НАК Бреда 33 33
16 Рода ЮК 32 27
17 Спарта Роттердам 33 27
18 Твенте 33 23
Полная таблица

топ-5 тегов