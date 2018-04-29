Игрок "Витесса" показал арбитру желтую карточку

Игрок "Витесса" Навароне Фор в шутку показал судье желтую карточку в матче с "Твенте".

На 61-й минуте матча рефери оказался на пути одного из игроков "Витесса", что привело к их столкновению. После Фор достал из кармана арбитра желтую карточку и в шутку наказал его за блокировку.

Отметим, что игра завершилась разгромной победой "Витесса" (6:0).

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