Игрок "Вольфсбурга" заразился коронавирусом
Полузащитник "Вольфсбурга" Ренато Штеффен сдал положительный тест на коронавирус.
28-летний футболист отправился на карантин, вследствие чего не поможет "волкам" в ближайших матчах.
Как сообщает официальный сайт клуба, болезнь у швейцарца проходит бессимптомно.
В этом сезоне Штеффен сыграл за "Вольфсбург" 6 матчей и сделал 2 ассиста.
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