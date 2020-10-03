Игрок "Вольфсбурга" заразился коронавирусом

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Игрок "Вольфсбурга" заразился коронавирусом

Полузащитник "Вольфсбурга" Ренато Штеффен сдал положительный тест на коронавирус.

28-летний футболист отправился на карантин, вследствие чего не поможет "волкам" в ближайших матчах.

Как сообщает официальный сайт клуба, болезнь у швейцарца проходит бессимптомно.

В этом сезоне Штеффен сыграл за "Вольфсбург" 6 матчей и сделал 2 ассиста.

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