Игрок "Ювентуса" был травмирован в своем первом матче за четыре месяца

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Игрок "Ювентуса" был травмирован в своем первом матче за четыре месяца

Сегодня, 8 марта, в Турине проходит матч 27-го тура Серии А между "Ювентусом" и "Удинезе" (второй тайм; 2:0).

На 25-й минуте матча травму получил защитник туринцев Андреа Бардзальи, который проводит свой первый матч за 4 года. 

В нынешнем сезоне игрок провел всего 8 матчей. 

"Ювентус" занимает лидирующую позицию в чемпионате Италии.

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