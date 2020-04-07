Игрок "Ювентуса" назвал снижение зарплат примером для других клубов

Колумбийский полузащитник туринского "Ювентуса" Хуан Куадрадо прокомментировал снижение зарплат футболистов из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.

"Надеюсь, что мы подали пример для других клубов. Наш капитан Джорджио Кьеллини пообщался с руководством клуба, а затем рассказал нам о переговорах. Сейчас все находятся в сложной ситуации, поэтому мы решили внести свой вклад. Надеюсь, что "Ювентус" станет примером для других команд", - приводит слова Куадрадо Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что футболисты "Ювентуса" отказались от зарплаты за четыре месяца, до июля включительно. Впрочем, договоренность может быть пересмотрена, если сезон возобновится.

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