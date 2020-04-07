Игрок "Ювентуса" назвал снижение зарплат примером для других клубов

Теги ювентусхуан куадрадо

Игрок "Ювентуса" назвал снижение зарплат примером для других клубов

Колумбийский полузащитник туринского "Ювентуса" Хуан Куадрадо прокомментировал снижение зарплат футболистов из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.

"Надеюсь, что мы подали пример для других клубов. Наш капитан Джорджио Кьеллини пообщался с руководством клуба, а затем рассказал нам о переговорах. Сейчас все находятся в сложной ситуации, поэтому мы решили внести свой вклад. Надеюсь, что "Ювентус" станет примером для других команд", - приводит слова Куадрадо Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что футболисты "Ювентуса" отказались от зарплаты за четыре месяца, до июля включительно. Впрочем, договоренность может быть пересмотрена, если сезон возобновится.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" отказался от участия в госпрограмме сохранения рабочих мест.
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" надеется купить Мбаппе через год по сниженной цене

"Реал" надеется купить Мбаппе через год по сниженной цене

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов