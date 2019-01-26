Игрок "Ювентуса" отказал "Манчестер Юнайтед"

Защитник туринского "Ювентуса" Мехди Бенатиа отказал "Манчестер Юнайтед", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "красные дьяволы" предложили 31-летнему марокканцу контракт с зарплатой в размере 3,7 миллионов евро, что не устроило футболиста.

Опытный центрбек предпочёл продолжить карьеру в катарском "Аль-Духайле", который готов платить ему 5 миллионов в год плюс бонусы.

"Ювентус" выручит от продажи Бенатиа 10 миллионов евро. Вскоре об уходе игрока будет объявлено официально.

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