Игрок "Ювентуса" перешел в другой клуб Серии А за 20 миллионов евро

Вратарь "Ювентуса" Эмиль Ауэро стал игроком "Сампдории", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, которые будут выплачены траншами в течение четырех лет. При этом "Ювентус" отказался от права обратного выкупа игрока.

22-летний Аудеро является воспитанником "Ювентуса". В нынешнем сезоне он выступает за "Сампдорию" на правах аренды, провел 22 матча и пропустил 26 голов. Сыграл девять матчей за молодежную сборную Италии. Ориентировочная стоимость голкипера составляет восемь миллионов евро.

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