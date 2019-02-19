Игрок "Ювентуса" продолжит карьеру в "Кальяри"

Игрок "Ювентуса" Альберто Черри продолжит карьеру в "Кальяри". Об этом сообщает сайт чемпионов Италии.

"Кальльяри" приобрел 22-летнего форварда за 9 миллионов евро. Ранее футболист играл в клубе на правах аренды.

Контракт заключен до лета 2023 года. "Ювентус" сможет обратно выкупить игрока в случае надобности. В нынешнем сезоне Черри участвовал в 10 матчах и отметился 1 голом.

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