Игрок "Ювентуса" рассказал, как на тренировках берегут Роналду

Полузащитник туринского "Ювентуса" Дауда Петерс раскрыл подробности тренировок своей команды и особого отношения клуба к форварду Криштиану Роналду.

"На тренировках нам говорят быть осторожными в столкновениях с Роналду, потому что он - большой капитал для клуба. Но в молодости это непросто, поскольку хочешь проявить себя", - приводит слова Петерса Calciomercato.

Напомним, что "Ювентус" купил звёздного португальца у "Реала" летом 2018 года за 117 миллионов евро.

С тех пор Роналду забил 68 голов и сделал 18 ассистов в 91 матче в составе "старой синьоры".

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