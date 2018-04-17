Игрок "Ювентуса" выбыл до конца сезона

Защитник туринского "Ювентуса" Маттиа Де Шильо выбыл до конца текущего сезона, сообщает итальянская пресса.

Напомним, что 25-летний футболист травмировал стопу в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Реала".

В этом сезоне Де Шильо сыграл за "Ювентус" 19 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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