Игрок, за которого боролись "Реал" и "Барселона", выбрал "Наполи"

Полузащитник "Бетиса" Фабиан Руис сообщил, что этим летом перейдёт в "Наполи".

"Я могу подтвердить, что скоро присоединюсь к "Наполи". Я пока не знаю, когда о трансфере будет объявлено официально" - цитирует 22-летнего хавбека Football Espana.

СМИ утверждают, что "Наполи" заплатит за Руиса 30 миллионов евро, после чего стороны заключат пятилетний контракт.

Напомним, что борьбу за талантливого испанца до последнего вели "Реал" и "Барселона".

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