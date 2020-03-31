Игрок "Зенита-2" Гасилин заявил, что на самоизоляции совсем не скучно
Форвард "Зенита-2" Алексей Гасилин прокомментировал введение режима самоизоляции в Санкт-Петербурге, футболист также призвал людей не покидать дома.
"Есть люди, которые работают сутками - врачи, эпидемиологи, полицейские и так далее - и мы должны помочь им, оставаясь дома. Если коронавирус настолько затронул весь мир, значит это серьезно и недооценивать его нельзя.
На самоизоляции совсем не скучно. Со мной рядом жена и маленький ребенок. Плюс нам в клубе каждый день высылают программу для индивидуальных тренировок, чтобы поддерживать форму. Раз в пять дней хожу в магазин за продуктами. У нас дефицита нет, с продуктами на полках полный порядок", - сказал Гасилин.
Напомним, режим самоизоляции в Петербурге введен с 30 марта по 5 апреля. Данная мера вызвана резким ростом зараженных коронавирусом в стране.
По последним данным, в России насчитывается 2337 зараженных коронавирусом. Выздоровел 121 человек, умерли - 17.
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|Команда
|М
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|Тоттенхэм
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|Арсенал Лондон
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