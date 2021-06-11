Игрок "Зенита" Барриос получил вызов в сборную Колумбии на Кубок Америки

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Игрок "Зенита" Барриос получил вызов в сборную Колумбии на Кубок АмерикиФото: инстаграм Барриоса

Сборная Колумбии назвала заявку на Кубок Америки-2021.

Отметим, что вызов в сборную получил хавбек "Зенита" Вильмар Барриос.

Фото: инстаграм сборной Колумбии

Соперниками Колумбии по группе станут Бразилия, Венесуэла, Перу и Эквадор.

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