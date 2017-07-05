Игрок "Зенита" близок к переходу в "Бордо"

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Игрок "Зенита" близок к переходу в "Бордо"Защитник питерского "Зенита" Вукашин Йованович близок к переходу во французский "Бордо", информирует Le Parisien.

По сведениям издания, 21-летний бек перейдет в стан жирондинцев на правах аренды. За серба "Бордо" заплатит "сине-бело-голубым" 400 тысяч евро. Соглашение между сторонами не предусматривает возможности выкупа французским клубом контракта футболиста.

Отметим, что Йованович уже выступал за "Бордо" - за жирондинцев он отыграл вторую половину прошлого сезона.

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