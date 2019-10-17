Игрок "Рубина" Гранат пропустит около месяца

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Игрок "Рубина" Гранат пропустит около месяца

Игрок "Рубина" Владимир Гранат из-за травмы не сможет играть около месяца. Об этом рассказал тренер команды Роман Шаронов.

Полузащитник перенес операцию на мениске.

"Состояние Граната? Он прооперировал мениск, поэтому выбыл, около месяца. Остальные в целом все здоровы", - сказал Шаронов.

Футболист не выходил на поле с марта 2019 года. Тогда у него был перелом малоберцовой кости. После восстановления, футболист снова получил травму.

Матч "Спартак" - "Рубин" состоится 19 октября в Москве. Начало игры - в 16:30 (мск).

Красно-белые занимают 10 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. У казанского клуба 12 место и 14 баллов.

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