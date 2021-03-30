Игрок "Зенита" хочет выступить на Олимпиаде

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Полузащитник питерского "Зенита" Вендел надеется попасть в заявку олимпийской сборной Бразилии для участия в ближайших летних Играх.

"Я стараюсь не питать иллюзий, но всё равно думаю об этом. Очень хочу выступить на Олимпиаде. Понимаю, что попаду в сборную только если на отлично выполню свою работу в клубе. Одно без другого невозможно", - приводит слова 23-летнего хавбека Globo Esporte.

Накануне определились все участники футбольного турнира на Олимпиаде-2021. Жеребьёвка состоится 21 апреля.

Вендел в текущем сезоне сыграл за "Зенит" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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