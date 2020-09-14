Игрок "Зенита" Караваев рассказал о своей мотивации и главных целях

Теги вячеслав караваевзенит санкт-петербург

Игрок "Зенита" Караваев рассказал о своей мотивации и главных целях

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал о целях на сезон-2020/21.

"Для футболиста трофеи - самое главное. Дети ведь будут спрашивать: "Папа, а что ты выиграл?" Если ничего, то как отвечать? "Как ты так играл, если ничего не выиграл?" - скажет ребенок. И будет прав. Месси и Роналду сколько выиграли? Где они берут мотивацию? Аппетит приходит во время еды. Выиграл три кубка - хочется четвертый, выиграл шестнадцать - хочется семнадцатый!

К тому же в России со следующего года будет только один способ попасть в групповую стадию Лиги чемпионов напрямую, без стыковых матчей - выиграть чемпионат. Есть огромная мотивация показать себя против лучших футболистов мира, а потом в перспективе и оказаться среди них - играть за европейский топ-клуб. Это моя цель", - цитирует Караваева Snob

В этом сезоне 25-летний футболист провел 6 матчей в РПЛ, сделав 2 ассиста.

А еще: Гендиректор ЦСКА опроверг интерес "Зенита" к Влашичу| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Игрок "Реала" Азар может пропустить первый матч сезона Ла Лиги из-за травмы

Игрок "Реала" Азар может пропустить первый матч сезона Ла Лиги из-за травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов