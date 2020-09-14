Игрок "Зенита" Караваев рассказал о своей мотивации и главных целях

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал о целях на сезон-2020/21.

"Для футболиста трофеи - самое главное. Дети ведь будут спрашивать: "Папа, а что ты выиграл?" Если ничего, то как отвечать? "Как ты так играл, если ничего не выиграл?" - скажет ребенок. И будет прав. Месси и Роналду сколько выиграли? Где они берут мотивацию? Аппетит приходит во время еды. Выиграл три кубка - хочется четвертый, выиграл шестнадцать - хочется семнадцатый!

К тому же в России со следующего года будет только один способ попасть в групповую стадию Лиги чемпионов напрямую, без стыковых матчей - выиграть чемпионат. Есть огромная мотивация показать себя против лучших футболистов мира, а потом в перспективе и оказаться среди них - играть за европейский топ-клуб. Это моя цель", - цитирует Караваева Snob

В этом сезоне 25-летний футболист провел 6 матчей в РПЛ, сделав 2 ассиста.

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