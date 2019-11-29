Игрок "Зенита" Малком тренируется с бразильским клубом

Бразильский вингер питерского "Зенита" Малком восстанавливается после травмы на родине.

Сообщается, что 22-летний футболист тренируется в расположении "Коринтианса", воспитанником которого он является.

"Малком продолжает восстанавливаться. "Зенит" направил его в Бразилию, где он тренируется по индивидуальной программе", - проинформировали в пресс-службе "сине-бело-голубых".

Напомним, что у Малкома редкая травма - повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Летом "Зенит" купил игрока за 40 миллионов евро без учёта бонусов. Он провёл два матча и не выходит на поле с 10 августа.

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