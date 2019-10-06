Игрок "Зенита" Маммана был травмирован в матче с "Уралом"

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Игрок "Зенита" Маммана был травмирован в матче с "Уралом"

Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана в матче 12-го тура РПЛ с "Уралом" (2:0; перерыв") был заменен на 12-й минуте из-за травмы.

В одном из эпизодов 23-летний аргентинец столкнулся с форвардом соперника Павлом Погребняком. Футболист получил травму колена и был заменен. Вместо защитника на поле вышел Олег Шатов.

Маммана перешел в "Зенит" из "Лиона" в 2017 году за 16 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал лишь в трех матчах за сине-бело-голубых.

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