Игрок "Зенита" может перейти в "Эспаньол"

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Игрок "Зенита" может перейти в "Эспаньол"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в "Эспаньоле", утверждает  Diario Sport.

Трансфер планируют завершить в последние часы зимнего окна, которое закрывается в ночь с 31 января на 1 февраля.

Краневитер перешел в "Зенит" и за "Севильи" в 2017 году за 8 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 5 матчах.

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