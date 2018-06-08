Игрок "Зенита" может заменить травмированного Лансини в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2018



Полузащитник сборной Аргентины Мануэль Лансини надолго выбыл из строя, сообщает официальный твиттер аргентинской сборной.

Футболист получил разрыв передней связки колена на тренировке и выбыл из строя не меньше, чем на полгода.

Вместо Лансини в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018 могут попасть хавбеки "Зенита" Леандро Паредес, "Валенсии" Энцо Перес и "Ромы" Диего Перотти.

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