Хавбек питерского "Зенита" Матиас Краневиттер высказался о значимости капитана "Барселоны" Лионеля Месси для Аргентины.

"По моему мнению, Лео Месси - символ нашей страны на данный момент. У нас много известных спортсменов, писателей, художников, но я уверен, что большинство всё-таки считает, что именно Месси олицетворяет Аргентину", - сказал Краневиттер.

31-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года, сыграл 129 матчей и забил 65 голов.

В составе "альбиселесте" звёздный форвард один раз доходил до финала Чемпионата Мира и дважды - до финала Кубка Америки. Во всех трёх матчах команда терпела поражения.

Не пропустите: Вальверде объяснил, почему Месси не сыграет с "Уэской". | http://soccernews.ru