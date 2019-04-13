Игрок "Зенита" назвал Месси иконой Аргентины

Теги зенит санкт-петербургматиас краневиттерлионель мессибарселонааргентина

Игрок "Зенита" назвал Месси иконой Аргентины

Хавбек питерского "Зенита" Матиас Краневиттер высказался о значимости капитана "Барселоны" Лионеля Месси для Аргентины.

"По моему мнению, Лео Месси - символ нашей страны на данный момент. У нас много известных спортсменов, писателей, художников, но я уверен, что большинство всё-таки считает, что именно Месси олицетворяет Аргентину", - сказал Краневиттер.

31-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года, сыграл 129 матчей и забил 65 голов.

В составе "альбиселесте" звёздный форвард один раз доходил до финала Чемпионата Мира и дважды - до финала Кубка Америки. Во всех трёх матчах команда терпела поражения.

Не пропустите: Вальверде объяснил, почему Месси не сыграет с "Уэской". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Икарди определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Икарди определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 31 73
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 31 62
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе Хетафе 31 50
5 Севилья Севилья 31 49
6 Валенсия Валенсия 31 46
7 Алавес Алавес 31 45
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 31 43
9 Бетис Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес Леганес 31 40
12 Эйбар Эйбар 31 39
13 Эспаньол Эспаньол 31 38
14 Жирона Жирона 31 34
15 Леванте Леванте 31 33
16 Сельта Виго Сельта Виго 31 32
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 31 30
18 Вильярреал Вильярреал 31 30
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 31 27
20 Уэска Уэска 31 24
Полная таблица

топ-5 тегов