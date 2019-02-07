Игрок "Зенита" ответил на предложение перейти в итальянский клуб

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Игрок "Зенита" ответил на предложение перейти в итальянский клуб

Словенский защитник "Зенита" Миха Мевля отказался от перехода в "Эмполи", сообщает Calciomercato.

Ранее клубы согласовали аренду футболиста, но не успели оформить трансфер до закрытия трансферного окна. Впрочем, итальянцы пытались все равно оформить переход, утверждая, что он сорвался из-за технической ошибки. Впрочем, Мевля попросил агента разорвать соглашение с итальянцами.

Ранее сообщалось, что интерес к 28-летнему Мевле также проявляют "Ростов" и ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел за "Зенит" 14 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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