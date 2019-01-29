Игрок "Зенита" перешел в "Ростов"

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев перешел в "Ростов", сообщает официальный сайт клуба.

Ростовчане арендовали футболиста до конца сезона-2018/19.

Напомним, что в первой половине этого сезона Новосельцев играл за "Анжи" на правах аренды, провел за клуб 11 матчей в Премьер-лиге и забил один гол. Ранее он уже играл за "Ростов" с 2015 по 2016 годы.

27-летний Новосельцев выступал за "Зенит" с 2016 года и провел за клуб девять матчей. Ранее играл за "Истру" и "Торпедо". Сдавался в аренду тульскому "Арсеналу". За сборную России сыграл пять матчей.

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