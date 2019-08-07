Игрок "Зенита" поделился мнением о Неймаре

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Игрок "Зенита" поделился мнением о Неймаре

Левый защитник "Зенита" Дуглас Сантос рассказал о своём отношении к форварду ПСЖ Неймару.

"Это удивительный человек, здорово, что мне посчастливилось поиграть с ним в одной команде. Он, безусловно, велик и очень талантлив. На таких, как Неймар, всегда устремлены взгляды многих людей, поэтому любая его неудача вызывает большой ажиотаж. Думаю, что все скандалы станут для него лишь толчком к тому, чтобы развиваться и становиться лучше", - цитирует бразильца официальный сайт питерского клуба.

Сантос перебрался в "Зенит" в начале июля из "Гамбурга" за 12 миллионов евро. Контракт футболиста с "сине-бело-голубыми" рассчитан до лета 2024 года.

Что касается Неймара, то этим летом он стал фигурантом нескольких неприятных ситуаций. Сначала его обвинили в изнасиловании, затем нападающий травмировался и пропустил Кубок Америки-2019, а сейчас требует от ПСЖ продать его в "Барселону".

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