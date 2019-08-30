Игрок "Зенита" Ригони продолжит карьеру в "Сампдории". Клубы согласовали условия контракта

Теги зенит санкт-петербургсампдорияэмилиано ригонитрансферы

Игрок "Зенита" Ригони продолжит карьеру в "Сампдории". Клубы согласовали условия контракта

Игрок "Зенита" Эмилиано Ригони в скором времени перейдет в "Сампдорию". Об этом сообщает TNT Sport со ссылкой на Sportitalia.

По данным источника, клубы уже согласовали условия контракта. Итальянский клуб арендует 26-летнего полузащитника на сезон с опцией выкупа за 11 миллионов евро.

В понедельник, 2 сентября, футболист оправится в Италию для прохождения медицинского обследования.

В минувшем сезоне 26-летний Ригони сначала выступал за "Аталанту", провел за клуб 13 матчей и забил три гола. В январе хавбек вернулся в "Зенит", в составе которого забил три гола и отдал три результативные передачи в 11 поединках.

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