Игрок "Зенита" сделал громкое заявление о целях команды в Лиге Европы



Защитник "Зенита" Миха Мевля заявил, что команда намерена победить в Лиге Европы.

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы "Зенит" сыграет с минским "Динамо".

"Мы хотим выиграть в четверг и, в целом, хотим победить в Лиге Европы. Но для начала давайте выиграем у "Динамо", - приводят слова Мевли российские СМИ.

Матч "Динамо" - "Зенит" состоится 9 августа. Ответная встреча пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге.

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