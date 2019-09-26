Игрок "Зенита" сравнил себя с Ибрагимовичем

3 Теги зенит санкт-петербургдалер кузяевзлатан ибрагимовичлос-анджелес гэлакси

Игрок "Зенита" сравнил себя с Ибрагимовичем

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев использовав приложение Gradient сравнил себя со шведским нападающим "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем.

"В "Зените" есть свой Златан, и это не Артем", - написал Кузяев в своем Instagram.

26-летний Кузяев является воспитанником "Зенита". В нынешнем сезоне он провел за петербургский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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Комментарии

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FlorentinoPérez
FlorentinoPérez

Это фан акк как бы ..

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Все равно не похож,друг!

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FlorentinoPérez
FlorentinoPérez

Ясен пень! Просто постить о том ,что фан акк публикуют ну такое себе.. + новость выдают как "Игрок "Зенита" сравнил себя с Ибрагимовичем"

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