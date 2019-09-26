Игрок "Зенита" сравнил себя с Ибрагимовичем

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев использовав приложение Gradient сравнил себя со шведским нападающим "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем.

"В "Зените" есть свой Златан, и это не Артем", - написал Кузяев в своем Instagram.

26-летний Кузяев является воспитанником "Зенита". В нынешнем сезоне он провел за петербургский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Дзюба сравнил себя со знаменитым киллером из Голливуда. | http://soccernews.ru