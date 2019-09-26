Игрок "Зенита" сравнил себя с Ибрагимовичем
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев использовав приложение Gradient сравнил себя со шведским нападающим "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем.
"В "Зените" есть свой Златан, и это не Артем", - написал Кузяев в своем Instagram.
26-летний Кузяев является воспитанником "Зенита". В нынешнем сезоне он провел за петербургский клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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