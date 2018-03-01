Игрок "Зенита" вызван в сборную Аргентины на матчи с Италией и Испанией
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал список футболистов, которые вызваны для участия в товарищеских матчах с Италией и Испанией
Стоит отметить, что в число вызванных попал хавбек "Зенита" Леандро Паредес.
В данный момент опубликована лишь часть списка, состоящая из игроков, выступающих за пределами Аргентины.
Голкиперы: Ромеро, Гусман, Кабальеро.
Защитники: Рохо, Мори, Фасио, Отаменди, Акуна, Сальвио, Тальяфико, Меркадо.
Полузащитники: Маскерано, Паредес, Лансини, Ло Чельсо, Билья, Банега, Ди Мария.
Нападающие: Игуаин, Месси, Агуэро, Перотти.
Аргентины сыграет с Италией 23 марта, а с Испанией - 27 марта.
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