Игрок "Зенита" вызван в сборную Аргентины на матчи с Италией и Испанией

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал список футболистов, которые вызваны для участия в товарищеских матчах с Италией и Испанией

Стоит отметить, что в число вызванных попал хавбек "Зенита" Леандро Паредес.

В данный момент опубликована лишь часть списка, состоящая из игроков, выступающих за пределами Аргентины.

Голкиперы: Ромеро, Гусман, Кабальеро.

Защитники: Рохо, Мори, Фасио, Отаменди, Акуна, Сальвио, Тальяфико, Меркадо.

Полузащитники: Маскерано, Паредес, Лансини, Ло Чельсо, Билья, Банега, Ди Мария.

Нападающие: Игуаин, Месси, Агуэро, Перотти.

Аргентины сыграет с Италией 23 марта, а с Испанией - 27 марта.

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