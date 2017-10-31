Игрок "Жироны": "Роналду не понравилась наша игра в конце матча и он отказал мне в обмене футболками"

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Игрок "Жироны": "Роналду не понравилась наша игра в конце матча и он отказал мне в обмене футболками"

Полузащитник "Жироны" Алекс Гранел рассказал, почему ему не удалось поменяться футболками с нападающим мадридского "Реала" Криштиану Роналду

"Роналду сказал, что не хочет меняться футболками, так как ему не понравилась игра нашей команды в концовке матча. Он сказал, что считает меня хорошим игроком, но обмена майками не будет", - заявил Гранель в эфире радиостанции RAC105.

Напомним, что в матче 10-го тура чемпионата Испании "Реал" проиграл "Жироне" со счетом 1:2 и теперь отстает от лидирующей "Барселоны" уже на восемь очков.

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комментарии
Месси

Пусть подотрется своей майкой

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Messi

это что за "ТЕЛО" под моим никам заходит...

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