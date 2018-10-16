Игрока "Анжи" отстранили от команды из-за протестов по поводу не выплаты зарплаты

Теги анжимагомед адиевдмитрий белоруков

Игрока "Анжи" отстранили от команды из-за протестов по поводу не выплаты зарплаты

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что защитник Дмитрий Белоруков отстранен от тренировок и лишен капитанской повязки. Ранее Белоруков высказывал недовольство по поводу долгов по зарплате и обещал бойкотировать матч 11-го тура чемпионата России с ЦСКА 19 октября.

"Дмитрий Белоруков не участвует в тренировках. Но с красной карточкой это никак не связано. Пока я работаю тренером, сами футболисты такие решения принимать не могут. Чье это решение? Не хочу комментировать. А по Белорукову скажу вот что. Дмитрий - несомненно очень опытный футболист. У него непререкаемый авторитет в коллективе. Мы все уважаем его за достижения. Однако капитан команды у нас теперь Гурам Тетрашвили", - приводят слова Адиева российские СМИ.

Ранее сообщалось, что игроки "Анжи" могут отказаться выходить на поле в матче с ЦСКА, если перед перед ними не погасят задолженности по зарплате.

Не пропустите: Стало известно, сколько денег принёс ЧМ-2018 российской экономике. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Скатились! ТОП-5 игроков, которые значительно подешевели за последние полгода

Скатились! ТОП-5 игроков, которые значительно подешевели за последние полгода

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов