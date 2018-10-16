Игрока "Анжи" отстранили от команды из-за протестов по поводу не выплаты зарплаты

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что защитник Дмитрий Белоруков отстранен от тренировок и лишен капитанской повязки. Ранее Белоруков высказывал недовольство по поводу долгов по зарплате и обещал бойкотировать матч 11-го тура чемпионата России с ЦСКА 19 октября.

"Дмитрий Белоруков не участвует в тренировках. Но с красной карточкой это никак не связано. Пока я работаю тренером, сами футболисты такие решения принимать не могут. Чье это решение? Не хочу комментировать. А по Белорукову скажу вот что. Дмитрий - несомненно очень опытный футболист. У него непререкаемый авторитет в коллективе. Мы все уважаем его за достижения. Однако капитан команды у нас теперь Гурам Тетрашвили", - приводят слова Адиева российские СМИ.

Ранее сообщалось, что игроки "Анжи" могут отказаться выходить на поле в матче с ЦСКА, если перед перед ними не погасят задолженности по зарплате.

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