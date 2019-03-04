Игрока "Арсенала" обвинили в смерти легендарного музыканта

Валлийского полузащитника лондонского "Арсенала" Аарона Рэмзи назвали виновником смерти солиста группы The Prodigy Кита Флинта, сообщает Express.

По сведениям издания, практически после каждого гола футболиста умирает кого-то из знаменитостей. 2 марта Рэмзи отметился голом в матче 29-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:1), а через два дня Флинт ушел из жизни.

Смерть знаменитости в течение нескольких дней после гола Рэмзи произошла уже в 17-й раз.

Напомним, что летом 28-летний Рэмзи покинет "Арсенал" и перейдет в "Ювентус".

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