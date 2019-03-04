Игрока "Арсенала" обвинили в смерти легендарного музыканта

Теги арсенал лондонаарон рэмзи

Игрока "Арсенала" обвинили в смерти легендарного музыканта

Валлийского полузащитника лондонского "Арсенала" Аарона Рэмзи назвали виновником смерти солиста группы The Prodigy Кита Флинта, сообщает Express.

По сведениям издания, практически после каждого гола футболиста умирает кого-то из знаменитостей. 2 марта Рэмзи отметился голом в матче 29-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:1), а через два дня Флинт ушел из жизни.

Смерть знаменитости в течение нескольких дней после гола Рэмзи произошла уже в 17-й раз.

Напомним, что летом 28-летний Рэмзи покинет "Арсенал" и перейдет в "Ювентус".

Не пропустите: В "Зените" почтили память ушедшего из жизни легендарного певца. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Моуринью громко высказался о возможном возвращении в "Реал"

Моуринью громко высказался о возможном возвращении в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 29 71
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 29 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 29 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 29 39
10 Эвертон Эвертон 29 37
11 Лестер Сити Лестер Сити 29 35
12 Борнмут Борнмут 29 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 29 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 29 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 28 30
16 Бернли Бернли 29 30
17 Саутгемптон Саутгемптон 29 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 29 25
19 Фулхэм Фулхэм 29 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов