Игрока "Барселоны" зовут в "Нант"

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Игрока "Барселоны" зовут в "Нант"

"Нант" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Барселоны" Дугласу Перейре, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, французский клуб намерен арендовать футболиста на год. Каталонцы, в свою очередь, горят желанием избавиться от игрока, чей контракт действует до лета 2019 года.

В минувшем сезоне 27-летний Дуглас выступал за "Бенфику" на правах аренды и провел за клуб 11 матчей.

Не пропустите: Руководство "Барселоны" определилось с первым трансфером, над которым будет работать Абидаль. | http://soccernews.ru

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