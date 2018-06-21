Игрока "Барселоны" зовут в "Нант"

"Нант" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Барселоны" Дугласу Перейре, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, французский клуб намерен арендовать футболиста на год. Каталонцы, в свою очередь, горят желанием избавиться от игрока, чей контракт действует до лета 2019 года.

В минувшем сезоне 27-летний Дуглас выступал за "Бенфику" на правах аренды и провел за клуб 11 матчей.

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