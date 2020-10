Игрока "Боруссии" Менхенгладбах не пускали на стадион на матч с "Интером". Футболисту пришлось гуглить свое фото

Французского нападающего менхенгладбахской "Боруссии" Маркуса Тюрама охрана не пускала на стадион "Сан-Сиро", на котором немецкий клуб сыграет с миланским "Интером" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

От футболиста потребовали документ, удостоверяющий личность. Тюрам снял защитную маску, но охрану это не удовлетворило. В итоге форварду пришлось загуглить свое фото и этого хватило, чтобы пройти на стадион.

Gladbach’s @MarcusThuram was asked to provide some identification.



So he Googled himself



(via @borussia_en) pic.twitter.com/fYWh3WsjuP