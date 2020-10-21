Игрока "Боруссии" Менхенгладбах не пускали на стадион на матч с "Интером". Футболисту пришлось гуглить свое фото
Французского нападающего менхенгладбахской "Боруссии" Маркуса Тюрама охрана не пускала на стадион "Сан-Сиро", на котором немецкий клуб сыграет с миланским "Интером" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
От футболиста потребовали документ, удостоверяющий личность. Тюрам снял защитную маску, но охрану это не удовлетворило. В итоге форварду пришлось загуглить свое фото и этого хватило, чтобы пройти на стадион.
Gladbach’s @MarcusThuram was asked to provide some identification.— B/R Football (@brfootball) October 21, 2020
So he Googled himself
(via @borussia_en) pic.twitter.com/fYWh3WsjuP
23-летний Маркус Тюрам является сыном известного в прошлом защитника сборной Франции Лилиана Тюрама. Маркус выступает за "Боруссию" с 2019 года, провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.
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