Игрока "Челси" арестовали после встречи с моделью во время карантина

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Игрока "Челси" арестовали после встречи с моделью во время карантина

Вингер лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои попал в скандальную ситуацию, сообщает The Sun.

По сведениям издания, в субботу вечером в дом футболиста приехала модель, с которой он договорился о встрече через соцсети.

Ночью девушка вызвала полицию и скорую помощь, пожаловавшись на недомогание. В итоге её госпитализировали, а Хадсона-Одои арестовали.

Скорее всего, 19-летний англичанин нарушил правила карантина, ведь ранее у него был обнаружен коронавирус.

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