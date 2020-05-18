Игрока "Челси" арестовали после встречи с моделью во время карантина
Вингер лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои попал в скандальную ситуацию, сообщает The Sun.
По сведениям издания, в субботу вечером в дом футболиста приехала модель, с которой он договорился о встрече через соцсети.
Ночью девушка вызвала полицию и скорую помощь, пожаловавшись на недомогание. В итоге её госпитализировали, а Хадсона-Одои арестовали.
Скорее всего, 19-летний англичанин нарушил правила карантина, ведь ранее у него был обнаружен коронавирус.
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|Команда
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|27
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18