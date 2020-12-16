Игрока ЦСКА угрожают забрать в армию Беларуси



Валерий Исаев, агент нападающего московского ЦСКА Ильи Шкурина, заявил, что футболисту угрожают армейской службой после того, как он отказался выступать за сборную Беларуси в знак протеста против президента страны Александра Лукашенко.

"Я прочитал слова Базанова, что Шкурин должен приехать в лагерь сборной, чтобы сказать, что он не будет выступать, а они бы принимали решение. Но мы уже на тот момент знали, что глава федерации, как один из ресурсов давления на футболиста, попытался шантажировать Илью армией. Нам конкретно сказал один из тренеров молодежной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию", – приводит слова Исаева "Белсат".

Кроме того, Федерация футбола Беларуси попросила УЕФА применить санкции к Шкурину за неявку в молодежную сборную.

В нынешнем сезоне 21-летний Шкурин провел за ЦСКА девять матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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