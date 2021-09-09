Игрока "Локомотива" эвакуировали из Гвинеи, где произошёл военный переворот

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Игрока "Локомотива" эвакуировали из Гвинеи, где произошёл военный переворот

Фото сайт "Локомотива"

Вингер московского "Локомотива" Франсуа Камано покинул территорию Гвинеи, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний футболист уже прибыл в Стамбул и ждёт своего рейса в Москву. Его прилёт в российскую столицу ожидается в течение сегодняшнего дня.

Ранее нападающий был заблокирован в Гвинее, где в конце прошлой недели военные совершили вооружённый переворот.

В этом сезоне Камано сыграл за "Локомотив" 7 матчей, результативными действиями не отличался.

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