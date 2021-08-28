Игрока "Манчестер Сити" заключили под стражу на две недели

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Игрока "Манчестер Сити" заключили под стражу на две недели

Фото инстаграм Бенжамена Менди

СМИ сообщили об аресте левого защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди.

По информации BBC, 27-летнего футболиста заключили под стражу до 10 сентября. В этот день состоится следующее судебное заседание по делу футболиста.

Напомним, что французский фулбек обвиняется в нескольких случаях изнасилования и сексуального насилия.

Контракт Менди с "Сити" рассчитан до 2023 года. Клуб отстранил его до завершения расследования.

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