Игрока "Манчестер Сити" заключили под стражу на две недели

Фото инстаграм Бенжамена Менди

СМИ сообщили об аресте левого защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди.

По информации BBC, 27-летнего футболиста заключили под стражу до 10 сентября. В этот день состоится следующее судебное заседание по делу футболиста.

Напомним, что французский фулбек обвиняется в нескольких случаях изнасилования и сексуального насилия.

Контракт Менди с "Сити" рассчитан до 2023 года. Клуб отстранил его до завершения расследования.

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