Игрока "Милана" дисквалифицировали на молодежном Чемпионате Европы

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Дисциплинарный комитет УЕФА сегодня, 26 марта принял решение дисквалифицировать хавбека молодежной сборной Италии Сандро Тонали на три матча. Таким образом, футболист пропустит оставшиеся матчи группового этапа против Испании и Словении, а также 1/4 финала, в случае попадания туда его команды.

Футболист, выступающий в текущем сезоне за "Милан" получил прямую красную карточку в игре против команды Чехии (1:1) за грубый фол против игрока соперников Ондржея Шашинки. В одном из единоборств итальянец наступил на колено лежащему чеху.

В текущем сезоне Тонали уже получал красную карточку за грубую игру. В матче Серии А против "Беневенто" полузащитника удалили на 33 минуте при счете 1:0 в пользу его команды. Всего в Чемпионате Италии в сезоне 2020/2021 футболист провел 21 матч. Голевыми действиями отметиться ему не удалось.