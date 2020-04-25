Игрока "Монпелье" с коронавирусом ввели в искусственную кому
Состояние полузащитника "Монпелье" Жуниора Самбия продолжает ухудшаться, сообщает ESPN.
По сведениям издания, 23-летнего футболиста с подтверждённым коронавирусом ввели в искусственную кому.
Напомним, что французский хавбек угодил в больницу в понедельник, а в четверг его перевели в отделение интенсивной терапии на фоне проблем с лёгкими.
Самбия в текущем сезоне забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за "Монпелье". Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
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