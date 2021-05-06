Игрока "Пизы" дисквалифицировали за расизм

Фото: твиттер "Пизы"/Автор неизвестен

Итальянская федерация футбола вынесла решение по делу о предполагаемом расистком оскорблении в матче Серии Б "Пиза" - "Кьево" (2:2).

"Кьево" обвинил нападающего "Пизы" Микеле Маркони в расизме в отношении своего хавбека Джоэла Оби во время декабрьского матча команд. Сообщалось, что Маркони произнес фразу о "восстании рабов".

За данное высказывание игрока дисквалифицировали на 10 матчей.

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