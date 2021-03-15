Игрока "Ростова" могут дисквалифицировать на четыре года за допинг

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Игрока "Ростова" могут дисквалифицировать на четыре года за допинг

ФИФА проводит разбирательство в отношении нападающего "Ростова" Владимира Обухова.

29-летний футболист подозревается в употреблении допинга в 2013 году. Тогда в его организме якобы обнаружили метандиенон, но результаты анализов были скрыты Московской лабораторией.

"Существуют убедительные доказательства, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью "альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб" (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия. Кроме того, департамент разведки и расследований ВАДА пришёл к выводу, что вы совершили нарушение антидопинговых правил, но ваша проба была ложно заявлена в систему АДАМС Московской лабораторией как отрицательная", - говорится в официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, которое оказалось в распоряжении "Чемпионата".

Источник утверждает, что Обухову грозит дисквалификация на срок до четырёх лет.

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