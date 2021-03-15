Игрока "Ростова" могут дисквалифицировать на четыре года за допинг
ФИФА проводит разбирательство в отношении нападающего "Ростова" Владимира Обухова.
29-летний футболист подозревается в употреблении допинга в 2013 году. Тогда в его организме якобы обнаружили метандиенон, но результаты анализов были скрыты Московской лабораторией.
"Существуют убедительные доказательства, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью "альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб" (alternative DPM), а также избавиться от следов этого сокрытия. Кроме того, департамент разведки и расследований ВАДА пришёл к выводу, что вы совершили нарушение антидопинговых правил, но ваша проба была ложно заявлена в систему АДАМС Московской лабораторией как отрицательная", - говорится в официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, которое оказалось в распоряжении "Чемпионата".
Источник утверждает, что Обухову грозит дисквалификация на срок до четырёх лет.
Не пропустите: "Ростов" может отказаться от бойкота матча с "Ротором", но при одном условии. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Игнашевич отреагировал на призывы уйти с поста тренера "Торпедо"
-
Роналду может бесплатно покинуть "Ювентус"
-
Чудовищный фол из украинского футбола (видео)
-
Игрока "Ростова" могут дисквалифицировать на четыре года за допинг
-
Главные новости дня: 14 марта
-
1
ПСЖ сенсационно проиграл аутсайдеру Лиги 1
-
"Севилья" в дерби одолела "Бетис"
-
1
"Милан" уступил "Наполи" в матче Серии А
-
2
Пеле - Роналду: "Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах"
-
1
"Манчестер Юнайтед" переиграл "Вест Хэм" и вернулся на второе место АПЛ
-
Николич прокомментировал победу над "Сочи"
-
Экс-арбитр Марелли считает, что Роналду должны были удалить в игре против "Кальяри"
-
2
Роналду побил рекорд Пеле по голам в официальных матчах
-
"Бавария" и "Боруссия" побеждают, "РБ Лейпциг" теряет очки: все результаты 25-го тура Бундеслиги
-
"Вильярреал" на выезде разобрался с "Эйбаром"
-
Куман высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге
-
1
"Ростов" может отказаться от бойкота матча с "Ротором", но при одном условии
-
3
Роналду оформил 57-й хет-трик в карьере
-
"Хоффенхайм" проиграл "Штутгарту" в матче Бундеслиги
-
1
Хет-трик Роналду принес "Ювентусу" победу над "Кальяри"