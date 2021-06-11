Игрока сборной России изолировали от команды из-за сомнительного теста на коронавирус

Фото инстаграм Андрея Мостового

Есть вероятность, что в расположение сборной России проникла коронавирусная инфекция, пишет журналист Сергей Егоров.

По его информации, сомнительный тест на COVID-19 сдал полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой.

23-летнего футболиста уже изолировали от национальной команды. В ближайшее время он пройдёт повторный анализ.

Не исключено, что первая проба показала неверный результат, так как Мостовой уже болел "короной".

В субботу российской сборной предстоит сыграть с Бельгией в 1-м туре группового этапа Евро-2020.

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