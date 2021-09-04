Игрока "Ювентуса" оштрафовали за использование нелегальных работников

Фото инстаграм Федерико Бернардески

Полузащитник туринского "Ювентуса" Федерико Бернардески столкнулся с проблемами с законом в Италии.

По информации La Nazione, футболиста оштрафовали на 40 тысяч евро за использование нелегальных работников на его пляже Amare Holi Beach.

Деятельность пляжа в связи с выявленными нарушениями приостановлена. Сообщается, что нелегалы были официантами, барменами и посудомойщиками.

В этом сезоне Бернардески сыграл за "Ювентус" 2 матча. В прошлой кампании в его активе 3 ассиста в 39 играх.

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