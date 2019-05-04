Игрокам "Аякса" разрешат поститься в Рамадан, несмотря на возможный выход в финал Лиги Чемпионов
Руководство "Аякса" разрешило мусульманским игрокам клуба соблюдать пост в священный месяц Рамадан, который продлится с 5 мая до 4 июня.
В эти дни верующим запрещено есть и пить в светлое время суток.
В данный момент за "Аякс" выступают трое мусульман - это полузащитники Хаким Зиеш, Нуссаир Мазрауи и Закария Лабиад.
"Во время пост в крови снижается уровень сахара. Это приводит к снижению скорости движений, так как мозг получает меньше энергии. Это может привести к повышенной травматичности, так как сигналы будут проходить через спинной мозг медленнее и мышцы могут сокращаться слишком поздно. Довольно безответственно придерживаться поста на данном этапе сезона", - цитирует физиотерапевта Раймонда Верхейена VoetbalPrimeur.
Напомним, что "Аякс" лидирует в чемпионате Нидерландов и вышел в финал Кубка страны. Кроме того, голландский клуб играет в полуфинале Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом" (первый матч - 1:0). Всего оставшиеся матчи сезона, включая финал Лиги Чемпионов, пройдут в период Рамадана.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|7
|Витесс
|32
|47
|8
|Виллем II
|32
|44
|9
|Гронинген
|32
|42
|10
|АДО Ден Хааг
|32
|39
|11
|Херенвен
|32
|38
|12
|Зволле
|32
|38
|13
|ВВВ Венло
|32
|38
|14
|Фортунна Ситтард
|32
|34
|15
|Эммен
|32
|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
|17
|Эксельсиор
|32
|27
|18
|НАК Бреда
|32
|22