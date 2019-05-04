Игрокам "Аякса" разрешат поститься в Рамадан, несмотря на возможный выход в финал Лиги Чемпионов

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Игрокам "Аякса" разрешат поститься в Рамадан, несмотря на возможный выход в финал Лиги Чемпионов

Руководство "Аякса" разрешило мусульманским игрокам клуба соблюдать пост в священный месяц Рамадан, который продлится с 5 мая до 4 июня.

В эти дни верующим запрещено есть и пить в светлое время суток.

В данный момент за "Аякс" выступают трое мусульман - это полузащитники Хаким Зиеш, Нуссаир Мазрауи и Закария Лабиад

"Во время пост в крови снижается уровень сахара. Это приводит к снижению скорости движений, так как мозг получает меньше энергии. Это может привести к повышенной травматичности, так как сигналы будут проходить через спинной мозг медленнее и мышцы могут сокращаться слишком поздно. Довольно безответственно придерживаться поста на данном этапе сезона", - цитирует физиотерапевта Раймонда Верхейена VoetbalPrimeur.

Напомним, что "Аякс" лидирует в чемпионате Нидерландов и вышел в финал Кубка страны. Кроме того, голландский клуб играет в полуфинале Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом" (первый матч - 1:0). Всего оставшиеся матчи сезона, включая финал Лиги Чемпионов, пройдут в период Рамадана.

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