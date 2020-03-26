Игрокам "Барселоны" предложили сократить зарплату на 70%

Руководство "Барселоны" ведёт переговоры с игроками команды о понижении зарплаты из-за пандемии коронавируса.

По информации Sport.es, футболистам "сине-гранатовых" предложили сократить свои оклады на 70 процентов на время паузы в сезоне.

Сообщается, что среди игроков "Барсы" нет единого мнения на этот счёт - команда фактические разделилась на три группы.

Одни считают, что сложившаяся ситуация их не касается и они не хотят терять положенные по контрактам деньги. Вторые считают поступившее предложение обоснованным и готовы его рассмотреть. Третьи пока не спешат с ответом, пытаясь понять, сколько ещё будет длиться вынужденный перерыв.

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