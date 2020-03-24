Игрокам "Баварии" урежут зарплату из-за коронавируса
Игроки мюнхенской "Баварии" согласились на 20-процентное понижение зарплаты из-за коронавируса.
Таким образом футболисты "ротен" поддержат персонал клуба, который столкнулся с трудностями из-за паузы в сезоне.
Ранее на аналогичный шаг пошли игроки дортмундской "Боруссии", чем сохранили около 850 рабочих мест.
"Бавария" по итогам 25 туров лидирует в турнирной таблице Бундеслиги.
Не пропустите: "Бавария" нацелилась на тер Штегена. | http://soccernews.ru
главное
-
У экс-игрока "Зенита" подтвердился коронавирус
-
"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето
-
Олимпиада-2020 перенесена на следующий год
-
Экс-игрока "Зенита" госпитализировали из-за подозрения на коронавирус
-
Российского футболиста подозревают в участии в договорных матчах чемпионата Беларуси
Лента новостей
-
Еще один итальянский футболист заразился коронавирусом
-
1
Ракитич выбрал между Гвардиолой и Клоппом
-
Смолов рассказал, что "Сельта" не отпустила его в Москву на время карантина
-
"Барселона" зимой предлагала 50 миллионов евро за форварда гладбахской "Боруссии"
-
Два футболиста чемпионата Франции хотят выступать в "Реале"
-
Владелец "Олимпиакоса" и "Ноттингем Форест" излечился от коронавируса
-
Роналду вместе со своим агентом пожертвовали более 1 миллиона евро больницам Португалии
-
Сёмин рассказал о своём плане на время карантина в "Локомотиве"
-
Хавбек "Уфы" Тилл избежал заражения коронавирусом
-
Игрокам "Баварии" урежут зарплату из-за коронавируса
-
"Интер" Бекхэма изменил эмблему для борьбы с коронавирусом
-
Игрок "Локомотива" признался, что больше всего его вдохновляли Зидан и Роналду
-
Широков снялся в социальной рекламе против коронавируса
-
Дмитрий Комбаров: "Очень хочется попробовать себя в роли тренера"
-
1
Экс-игрок "Тамбова" Бенито: "Шахтёр" и киевское "Динамо" сильнее лучших российских команд"
-
"Локомотив" объявил об уходе команды на карантин
-
"Зенит" пожелал здоровья Астафьеву, у которого обнаружен коронавирус
-
Кокорин прокомментировал признание себя лучшим игроком РПЛ в марте
-
Жоау Мариу: "На первый взгляд кажется, что люди в России злые"
-
Стерлинг признался в любви "Ливерпулю"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16