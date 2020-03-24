Игрокам "Баварии" урежут зарплату из-за коронавируса

Игроки мюнхенской "Баварии" согласились на 20-процентное понижение зарплаты из-за коронавируса.

Таким образом футболисты "ротен" поддержат персонал клуба, который столкнулся с трудностями из-за паузы в сезоне.

Ранее на аналогичный шаг пошли игроки дортмундской "Боруссии", чем сохранили около 850 рабочих мест.

"Бавария" по итогам 25 туров лидирует в турнирной таблице Бундеслиги.

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